Commise due rapine nel pavese: in manette affiliato al clan Li Bergolis

I Carabinieri della Compagnia di Manfredonia, nello specifico quelli della Stazione di Monte Sant’Angelo, hanno tratto in arresto il pluripregiudicato 28enne Giulio Guerra, ritenuto elemento contiguo al clan mafioso Li Bergolis operante nel territorio garganico.

L’uomo è stato rintracciato nella tarda serata di ieri dagli uomini dell’Arma del comune dell’Arcangelo Michele, tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Foggia.

Resosi responsabile nel tempo di svariati gravi reati, per lo più rapine, questa volta è chiamato a rispondere per un provvedimento emesso gli ultimi giorni del 2017 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali, in virtù del quale lo stesso dovrà ora espiare una pena residua definitiva pari a due anni, tre mesi e cinque giorni di reclusione, oltre a dover versare una multa pari a 3.300 euro, per svariati reati commessi nel 2008 a San Genesio ed Uniti (PV), per la precisione un concorso in due rapine a mano armata, consumate il 30 maggio 2008 ed il 1 ottobre 2008 nel piccolo comune pavese.

Al termine delle formalità, Guerra Giulio è stato ristretto presso il carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.