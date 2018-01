33enne di Foggia vìola obblighi e prescrizioni della sorveglianza speciale: arrestato

Gli agenti della squadra mobile di Foggia, nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto Michele Piserchia classe 1984 per il reato di violazione degli obblighi e prescrizioni della sorveglianza speciale. Rintracciato il 5 gennaio scorso dagli agenti del 113, nei suoi confronti gravava un provvedimento giudiziario della detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia due giorni prima per espiazione di una reclusione di un anno e due mesi. L’uomo attualmente si trova presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.