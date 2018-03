Fermato dai carabinieri senza patente, mente spacciandosi per suo fratello: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Lucera - durante dei servizi di perlustrazione nella città federiciana, voluta dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e finalizzata alla prevenzione dei reati in generale - hanno tratto in arresto, con l’accusa di falsa dichiarazione sull’identità ad un pubblico ufficiale, T.G., 47enne del posto già gravato da alcuni precedenti di polizia.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lucera, nello svolgimento di un controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente aveva un atteggiamento sospetto. L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata fondata poiché il conducente si è inspiegabilmente mostrato agitato, aumentando ancor più il dubbio che avesse qualcosa da nascondere. Alla richiesta di esibire la patente di guida, l’uomo ha riferito di averla dimenticata a casa, fornendo verbalmente le proprie generalità, palesando però un’incertezza nell’indicare i propri dati che gli si è rivelata “fatale”.

A quel punto i militari hanno deciso di approfondire il controllo sul 47enne presso la caserma di via San Domenico per verificare compiutamente la sua identità, ma hanno scoperto che aveva fornito quelli del fratello perché la sua patente di guida era scaduta diversi mesi fa. I Carabinieri, al termine delle formalità di rito, lo hanno associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo che si celebrerà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Foggia.