Ai domiciliari, esce di casa per evitare l’arresto per evasione del fratello: arrestato

Insolito e curioso episodio a Cerignola, dove i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Carosiello per evasione dagli arresti domiciliari. Il 61enne era uscito dalla propria abitazione per cercare di evitare l’arresto del fratello Antonio classe ’71, anch’egli sorpreso poco prima all’uscita della propria abitazione. A quel punto anche per il fratello maggiore è scattato l’arresto. Entrambi sono stati poi sottoposti nuovamente ai domiciliari