Si è costituito Francesco Gaeta, esponente di spicco del clan di Orta Nova

Francesco Gaeta, esponene dell'omonimo clan di Orta Nova, questa mattina alle 10 si è costituito presso la caserma dei carabinieri di Cerignola a seguito di incessanti ricerche. L'uomo, classe 1956, il 15 gennaio era stato colpito da una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia per associazione a delinquere ed estorsione, ma all'atto dell'esecuzione era risultato irreperibile. Ora è ristretto nel carcere di via delle Casemette.

Le misure restrittive nei confronti di dieci persone - tre in carcere e sette ai domiciliari - erano giunte al termine di un'indagine avviata e condotta interamente dai Carabinieri della Compagnia di Foggia a seguito di un'estorsione denunciata dai titolari di una farmacia agricola, che, venduti notevoli quantitativi di prodotti a personaggi conosciuti come ‘vicini’ ad esponenti della criminalità di Orta Nova, si erano visti saldare l'ingente credito con alcuni assegni bancari, salvo poi essere costretti, con percosse e violente minacce da parte di questi ‘clienti’, a non incassarli ("... uè, pezzo di m[…], vai in banca a ritirare l'assegno, oppure coprili tu, sennò ti spacchiamo la faccia ... vi crivelliamo di colpi in bocca a tutti e due ... bastardi, stasera vi vengono a sparare in bocca a tutti e due ... vai a prendere il coltello che lo devo uccidere a questo bastardo ...").“