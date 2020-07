Spacca il naso a un ragazzino per rubargli la mini-car, poi torna e pretende un 'regalino' per la restituzione: arrestato

Sferra un pugno sul naso di un ragazzo (ancora minorenne) e gli porta via la mini-car. Poi gli chiede un ‘regalino’ per il recupero del mezzo.

Così, un sorvegliato speciale di Foggia ha rimediato un arresto per cinque diverse fattispecie di reato (rapina, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, lesioni, tentata estorsione e danneggiamento a danno di un minorenne).

L’arresto è stato eseguito dalla polizia, a carico di un sorvegliato speciale con obbligo di dimora nel capoluogo dauno, su richiesta della procura di Foggia; l’indagine ha preso avvio con l’intervento della squadra volante, del 10 giugno scorso, quando gli agenti hanno raccolto, nell’immediatezza dei fatti, le dichiarazioni della giovane vittima, che riferiva di aver subito una rapina da parte di un ragazzo che gli aveva sottratto la mini-car dopo avergli sferrato un pugno al naso, provocandoli la rottura del setto nasale.

Subito dopo, il minorenne, che ritrovava il veicolo nelle strade limitrofe a quella della rapina, è stato avvicinato nuovamente dall’aggressore, il quale gli chiedeva un ‘regalino’ per poter tornare in possesso del suo veicolo. Il ragazzo, tuttavia, non ha ceduto alla richiesta estorsiva e ha raggiunto il pronto soccorso per farsi curare, chiedendo l’intervento della polizia.

Da lì è partita un’attività investigativa che in pochi giorni ha consentito agli investigatori di ricostruire il gravissimo episodio, determinando la procura a richiedere ed ottenere dal gip l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere per il presunto autore dei reati.