Al supermercato prende 5 bottiglie di liquore, poi si allontana senza pagare: arrestato

Sorpreso al supermercato, mentre si allontana con cinque bottiglie di liquore non pagate. L'azione non è passata inosservata ai dipendenti del supermarket di via Consagro, a Foggia, che hanno allertato la polizia.

Giunti sul posto, gli agenti del Reparto Volanti hanno fermato e arrestato un giovane, classe 1993, con l'accusa di furto aggravato. Il fatto è successo ieri: su segnalazione della sala operativa, i poliziotti si recavano presso il supermercato, dove un giovane era stato scoperto dai dipendenti mentre cercava di allontanarsi con una busta di plastica in mano.

All’interno della busta si appurava che erano state occultate 5 bottiglie di liquore che il lo stesso aveva sottratto furtivamente. Il 26enne veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura e dopo le formalità di rito, condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della locale Procura della Repubblica.