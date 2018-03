Cocaina nascosta nei pensili della cucina: beccata 49enne foggiana

Cocaina nascosta nei pensili della cucina. E' quanto scoperto dalla polizia durante una perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti della squadra mobile di Foggia a carico di Concetta Caiaffa, di 49 anni, arrestata per detenzione a fini di spaccio di cocaina. Lo stupefacente - 50 grammi in tutto - era celato all'interno di un pensile nella cucina, e confezionato tramite del cellophane. La donna, dopo le formalità di rito, in stato di arresto, è stata associata al carcere di Foggia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.