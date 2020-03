Evaso dal carcere, viene coinvolto in un incidente stradale ma tenta ugualmente la disperata fuga: catturato a Corato

La caccia agli evasi dal carcere di Foggia si è allargata a tutto il territorio regionale e non solo. Dopo le catture a Manduria, Bari e Pescara (solo per citarne alcune), un altro soggetto è stato arrestato a Corato.

Si tratta di Domenico Patruno, barese, classe 1989, nell'elenco dei detenuti che sono riusciti ad evadere dal penitenziario foggiano lo scorso lunedì, a seguito della rivolta scatenatasi per le restrizioni da emergenza Coronavirus. A darne notizia è Coratoviva: l'uomo era detenuto poichè ritenuto coinvolto nell'omicidio di un giovane di nazionalità albanese avvenuto in Piazza Abbazia.

Ieri sera, riporta la testata barese, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale a Trani ma avrebbe tentato comunque di proseguire nella fuga. L'uomo è stato però rintracciato dalla polizia, arrestato e accompagnato in ospedale per i traumi riportati.