Spacciava cocaina attraverso la finestrella del bagno: 20enne sorpreso e arrestato dai carabinieri

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per due volte al giorno, tutti i giorni