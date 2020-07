Sullo scooter senza targa forza posto di blocco e scappa: arrestato dopo un doppio inseguimento

In sella ad uno scooter senza targa, forza posto di blocco e ingaggia un pericoloso inseguimento con i carabinieri. E’ successo a Cerignola, dove i militari della sezione radiomobile hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per ricettazione, un cittadino nordafricano, di 41 anni, in Italia senza fissa dimora e con regolare permesso di soggiorno.

L’uomo era alla guida di un ciclomotore Kymko Heroism privo di targa, in località ‘Pozzo Terraneo’, a Cerignola, quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri che era impegnata in quella zona in un servizio di prevenzione dei reati predatori. I militari, notando il motorino privo di targhe, hanno intimato al guidatore di fermarsi. Quest’ultimo però non ha ottemperato all’alt, dandosi alla fuga. Dopo alcune centinaia di metri l’uomo, vistosi raggiunto, ha abbandonato il mezzo tentando la fuga a piedi.

Bloccato e condotto in caserma, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e associato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, alla casa circondariale di Foggia, in attesa dell’udienza di convalida da parte del gip del Tribunale di Foggia, il quale ha poi convalidato l’arresto.

L’uomo è stato anche denunciato per ricettazione in quanto i carabinieri hanno scoperto che dal motorino era stata asportata la targhetta riportante il numero identificativo. Sono in corso accertamenti per risalire all’effettiva matricola del mezzo e individuarne il legittimo proprietario, perchè l’arrestato, a richiesta dei militari, non ha fornito alcuna documentazione relativa al possesso del motociclo.