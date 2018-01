Ai domiciliari per il furto in un'abitazione, non si fa trovare in casa dalla polizia: arrestato

Era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di furto commesso in un’abitazione un po’ di mesi fa, ma quando gli agenti della squadra volanti del commissariato di Cerignola ha effettuato un controllo presso il suo appartamento, hanno notato la vetrata al pianterreno completamente aperta e dopo pochi secondi Vincenzo Romagnuolo mentre faceva rientro a piedi. Per questo motivo, in attesa del rito per direttissima, il pregiudicato 44enne è stato tratto in arresto a disposizione dell’autorità giudiziaria per il reato di evasione.