Non accetta la fine del rapporto, raggiunge l’ex e prende a calci la porta di casa: arrestato

Ennesimo caso di stalking verificatosi nei giorni scorsi a San Ferdinando di Puglia, dove i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Cerignola, hanno tratto in arresto A.D., cl. '93, incensurato di origini albanesi, domiciliato a Stornara.

Era già da qualche tempo che la sua relazione con una giovane, di origini romene e domiciliata a San Ferdinando di Puglia, si era interrotta, ma il giovane, che non aveva accettato la fine della loro storia, non aveva mai smesso di cercarla. Aveva poi assunto atteggiamenti via via sempre più molesti, fino a diventare minaccioso nei confronti della ragazza.

Nei giorni scorsi l’epilogo. Arrivato a San Ferdinando, pur di parlare con la propria ex, non ha esitato a prendere a calci la porta della sua abitazione, finché la vittima, impaurita, ha chiamato i Carabinieri. Giunti immediatamente sul posto, effettuata una veloce quanto meticolosa attività investigativa e appurato il comportamento minatorio del giovane, lo hanno dichiarato in stato di arresto per atti persecutori. Su disposizione del P.M. di turno Domi Aurel è dunque stato sottoposto agli arresti domiciliari.