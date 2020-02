Arrestati marito e moglie pusher: raccoglievano i soldi nel paniere e calavano la coca dal canale di scolo dell'acqua

Spaccio di cocaina, carabinieri scoprono e arrestanouna coppia di coniugi viestani. Il fatto è successo lo scorso 22 febbraio, a Vieste, dove i carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare (effettuata anche con l’ausilio delle unità cinofili in forza al Nucleo Carabinieri di Modugno) hanno recuperato 3 ovuli in plastica contenenti 81 bustine di cocaina.

Lo stupefacente era nascosto addosso alla donna. Tale quantitativo, da successivi accertamenti esperiti dal L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, è risultato corrispondere a 124 dosi ricavabili. Nel corso dell’operazione è stata altresì sequestrata la somma di denaro pari a 10.385 euro, in banconote di diverso taglio, nonché 7 telecamere di sorveglianza e un DVR a mezzo del quale gli arrestati monitoravano le vie adiacenti alla loro abitazione per verificare eventuali interventi delle Forze di Polizia.

I carabinieri hanno poi ricostruito come avveniva l'attività di spaccio posta in essere dai coniugi: i due acquisivano il denaro dal cliente di turno che lo riponeva in un paniere, preventivamente calato dall’abitazione dei coniugi.

Successivamente l'acquirente si recava alle spalle dello stabile, dove dal canale di scolo delle acque reflue, opportunamente disposto, veniva calata giù la dose richiesta. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria con il rito per direttissima.

