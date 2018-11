L'applauso di Salvini per gli arresti di San Severo: "Ruspa anche per mafiosi e spacciatori"

"Operazione antidroga nel Foggiano: decine di arresti. Grazie alle Forze dell’Ordine. Avanti con la pulizia, ruspa per mafiosi e spacciatori!

La giornata comincia bene, in attesa del via libera definitivo al mio Decreto!". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook sugli arresti di oggi a San Severo.

