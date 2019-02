Ruba bottiglie di alcolici all'Ipercoop, scoperto dalle guardie reagisce con violenza: arrestato

Sorpreso a rubare bottiglie di alcolici all'ipercoop di Foggia, fernato e arrestato 44enne georgiano. Il fatto è successo nella giornata di ieri, 5 febbraio, quando gli agenti del Reparto Volanti hanno tratto in arresto Paata Gunia, classe 1975.

In seguito alla segnalazione della sala operativa, gli agenti hanno raggiunto l’Ipercoop in viale degli Aviatori. Sul posto la guardia giurata spiegava che l’uomo da loro fermato si era reso responsabile del furto di 4 bottiglie di liquore. Precisamente, l'uomo tentava di oltrepassare la cassa occultando le bottiglie sotto la giacca, ma in quel frangente, suonava l’antitaccheggio.

A quel punto, lo stesso rientrava con fare aggressivo con l’intento di disfarsi delle bottiglie, ma veniva subito fermato dal personale della vigilanza. Gli agenti intervenuti hanno constatato quanto riferito e hanno restituito le bottiglie al responsabile del supermercato. Non era la prima volta che Gunia commetteva un furto ai danni di un supermercato; pertanto, dopo le formalità di rito è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.