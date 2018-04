Cittadino chiama i carabinieri: "Venite, stanno rubando un suv", ladri sorpresi e ammanettati

Due 43enni e un 39enne di Manfredonia sono stati arrestati a Chieti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile mentre erano in procinto di rubare una Kia Sportage parcheggiata in un centro commerciale di Chieti Scalo.

Purtroppo per loro e per fortuna del proprietario dell'auto, un cittadino ha visto la scena ed ha allertato il 112. I militari dell'Arma, giunti sul posto, si sono appostati nei pressi del furgone utilizzato dai tre parcheggiato in prossimità del suv dal quale era stato già rimosso il nottolino della portiera. Quindi sono intervenuti bloccandolo ed arrestandoli.

Durante la perquisizione hanno trovato numerosi arnesi atti allo scasso. Questa mattina presso il tribunale di Chieti ci sarà l'udienza di convalida degli arresti