"Venite, stanno rubando un'auto", cittadino si sveglia in piena notte e chiama il 112: ladri intercettati e arrestati

Due pregiudicati di Cerignola sono stati arrestati dai carabinieri della sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Campobasso coadiuvati dalla Stazione di Ripalimosani, dopo esser stati sorpresi in via Puglia mentre tentavano di rubare un'autovettura.

Ad allertare gli uomini dell'Arma è stato un cittadino che alle 3 di notte ha chiamato la centrale operativa dell'Arma. All'arrivo dei militari i malviventi sono scappati ma sono stati intercettati e bloccati mentre tentavano di uscire dalla città.

Nell'auto i tre avevano sei centraline elettroniche compatibili con diverse cause automobilistiche e necessarie per neutralizzare i sistemi di allarme delle autovetture, arnesi da scasso e grimaldelli vari occultati in un vano ricavato nell'abitacolo.

I due, che grazie alla segnalazione al 112 di un abitante e al tempestivo intervento dei carabinieri non hanno portato a termine il furto, sono stati arrestati. Uno è stato tradotto in carcere, l'altro sottoposto ai domiciliari.