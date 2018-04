Non si fermano all’alt e scappano per le vie cittadine, ma vengono fermati dai carabinieri: arrestati

I carabinieri di Cerignola hanno tratto in arresto Giuliano Frisari, di 51 anni, e Giovanni Gravina, di 42, entrambi pregiudicati baresi. I due, ai quali era stato intimato l’alt da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del NORM, hanno reagito accelerando e tentando di far perdere le proprie tracce per le vie cittadine.

Braccati dai militari, che non si erano lasciati sorprendere, e subito dopo bloccati, sono entrambi stati dichiarati in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della perquisizione nell’autovettura è stata trovata anche una piccola quantità di marijuana, motivo per il quale, probabilmente, i due avevano tentato di sottrarsi al controllo. I due, quindi, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e segnalati al Prefetto di Foggia quali consumatori di stupefacenti.