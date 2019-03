San Severo al setaccio della polizia, in corso operazione antidroga: sette arresti

Dalle prime luci dell'alba, è in corso di esecuzione, a San Severo, una vasta operazione antidroga che vede impegnati un centinaio di Agenti della Polizia di Stato, con l'ausilio di un elicottero del Reparto Volo e Reparti Prevenzione Crimine.

Gli agenti stanno eseguendo sette misure cautelari in carcere, richieste dalla Procura della Repubblica di Foggia ed emesse dal gip del Tribunale, nei riguardi di pregiudicati spacciatori. I particolari dell'operazione verranno forniti questa mattina, in Questura, nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10:30.