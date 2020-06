Armato di coltello terrorizza automobilisti e passanti: pioggia di segnalazioni al 112, denunciato 40enne

Armato di coltello, si aggira per le strade di Apricena gettando nel panico residenti e passanti. E' accaduto nella serata di martedì scorso, quando i carabinieri hanno ricevuto numerose segnalazioni da automobilisti e pedoni terrorizzati.

La pattuglia in servizio si è subito attivata per individuare l'uomo che, a piedi, che si aggirava per le strade cittadine con fare aggressivo e armato di coltello. Senza perdere un attimo, i militari si sono posti sulle sue tracce e, anche grazie alle dettagliate informazioni fornite dai testimoni, i militari lo hanno individuato in un 40enne del posto, che se ne andava tranquillamente a spasso con un coltello a serramanico aperto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo prima che potesse accennare una qualsivoglia reazione. Ancora più preoccupante è stato il fatto che i militari, da una perquisizione personale sul posto, abbiano trovato un altro coltello a serramanico, occultato in una tasca dei pantaloni dello stesso. Le due armi bianche sono state immediatamente sequestrate e l’uomo denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di armi atte ad offendere.