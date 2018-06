Apricena, non gradisce il controllo e colpisce agente della Polizia Locale: arrestato

Agente della polizia locale aggredito durante il servizio. E' quanto accaduto ad Apricena, e denunciato dal prirmo cittadino Antonio Potenza che, insieme all'assessore alla Sicurezza Giuseppe Solimando, esprime la solidarietà dell'intera amministrazione comunale.

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri: l'agente, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe ricevuto un ceffone da un giovane pregiudicato di San Severo che non avrebbe gradito un controllo, mentre svolgeva attività di volantinaggio. Il giovane è stato identificato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. "Il nostro agente stava facendo semplicemente ed onestamente il suo dovere per conto della città", spiega Potenza attraverso la pagina social dell'amministrazione comunale. "Il Comune - annuncia - sentiti i legali, ha deciso di costituirsi parte civile nel processo".