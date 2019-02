VIDEO | Amendola centro d'eccellenza nella lotta al terrorismo: predator a distanza, la minaccia sono i droni

Droni utilizzati per contrastare il terrorismo, le telecamere di Rai 1 nella base dell'aeronautica militare di Amendola a Foggia dove si coordinano le missioni e si studiano nuovi strumenti. Nel servizio di Giacinto Pinto il ruolo nella lotta al terrorismo internazionale: "Da qui si controllano a migliaia di chilometri di distanza i predator, gli aerei spia senza piloti a bordo"

"In questo centro di eccellenza viene affrontata anche la minaccia terroristica che potrebbe interessare il nostro paese". Andrea Esposito, comandante centro pilotaggio remoto afferma: "Sono già alcuni anni che stiamo studiando sistemi per combattere questi droni ostili...utilizzando disturbatori elettromagnetici o quello che le moderne tecnologie offrono in tal senso"

Riconoscere i droni e imparare a utilizzarli, ad Amendola arrivano anche i rappresentanti di tutte le forze armate e di sicurezza italiana