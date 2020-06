Venti di burrasca e precipitazioni: è doppia allerta meteo 'gialla' nel Foggiano (e in tutta la Puglia)

La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo per vento forte, dalle 17:00 di oggi e per le successive 30 ore; e per precipitazioni isolate dalle ore 8 di domani e per le successive 12 ore