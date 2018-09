"Ci sono bombe in tutto l'ospedale", arrivano gli artificieri ma è un falso allarme: indagini in corso

Un messaggio scritto al pc con evidenti refusi, stampato su un comune foglio A4 e lasciato nei corridoi degli Ospedali Riuniti da parte della fantomatica ‘Isis di Foggia’.

“Abbiamo piazzato bombe in tutto l’ospedale”, si legge. Salvo poi preoccuparsi di avvisare: “Vi conviene evacuare”. Insomma, una procedura terroristica che fa acqua da tutte le parti. E’ quanto accaduto intorno alle 20 di ieri, all’interno del nosocomio foggiano, dove sono state richiamate numerose pattuglie delle forze dell’ordine e gli artificieri per scongiurare un attacco bomba sconfessato nei modi prima ancora che nei fatti. L’azione di un mitomane? Forse. Uno scherzo di cattivo gusto? Anche. Quel che è certo è che ci sono tutti gli estremi per una denuncia per procurato allarme nei confronti della mente (e del braccio) che ha architettato la 'bravata'. Indagini in corso.