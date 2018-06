Tensione a Foggia: fa irruzione negli uffici comunali e aggredisce il consigliere Cassitti

Brutta avventura ieri per il delegato alla Casa Saverio Cassitti ieri negli uffici di via Gramsci. Intorno alle 17.30 un uomo, alla ricerca disperata di una abitazione, ha fatto ingresso nei corridoi delle Politiche abitative con il precipuo intento di aggredirlo. Piano che gli è riuscito a metà. “Sono stato violentemente spintonato, il peggio è stato evitato dalla presenza di gente a quell’ora (che, evidentemente, faceva anticamera, ndr), che è riuscito ad immobilizzarlo. Era una furia”. L’aggressione quindi è continuata verbalmente, con “epiteti e parole molto pesanti” fa sapere il consigliere. Sul posto è intervenuta la Digos. Cassitti, tuttavia, non ha sporto alcuna denuncia.

L’aggressore in questione risiederebbe in una casa popolare ma sarebbe alla disperata ricerca di un appartamento a piano terra perché ammalata. La fame di casa morde in città ed è tanta la rabbia che va montando in questo periodo di fronte alle consegne a pochi “fortunati” degli alloggi Arca e di quelle, imminenti, di via Lucera. Senza contare che per ampie fasce di popolazione la casa è tema utilizzato dalla politica ad ogni tornata elettorale.