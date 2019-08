Dal Pantanella a Parco San Felice, ancora un caso di bullismo a Foggia: 14enne insultato e schiaffeggiato

Dopo i preoccupanti episodi registrati nelle settimane passate all’oratorio San Michele prima, e all’impianto ‘Pantanella’ poi, un altro episodio di violenza tra giovanissimi è stato registrato a Foggia.

Il fatto è accaduto ieri sera, a Parco San Felice, dove un gruppo di ragazzini, tutti minorenni, avrebbero accerchiato e picchiato un 14enne. L’episodio è riportato dall’Ansa e sarebbe stato denunciato dalla vittima stessa ad una pattuglia della polizia impegnata in un servizio di controllo del territorio. La vittima, riporta l’agenzia, aveva la maglietta strappata e un orecchio dolorante per le percosse subite.

Il ragazzino sarebbe stato accerchiato da un gruppetto di bulli (tutti minori, di età stimata tra i 12 e i 15 anni) che lo avrebbero preso di mira insultandolo, strattonandolo e infine schiaffeggiandolo senza motivo. Non sarebbe il primo caso di bullismo in città in aree pubbliche cittadine e non sarebbe il primo registrato a Parco San Felice. Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia, al fine di individuare e identificare i responsabili.