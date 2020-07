Polizia locale tra le bancarelle: blitz anti-abusivismo al mercato del 'Giovedì' di Marina di Lesina

Controlli da parte della polizia locale al mercato settimanale del giovedì a Marina di Lesina. Abusivismo commerciale ma anche rispetto delle norme anticontagio da Coronavirus tra le attività poste in essere dagli agenti, in servizio presso il villaggio turistico ai piedi del Gargano, con il supporto di personale della locale stazione carabinieri.

Il mercato del 'Giovedì' a Marina di Lesina conta quasi 50 bancarelle tra settore alimentare, abbigliamento ed oggettistica, e da giugno a settembre è sempre richiamo di numerosi visitatori. Nonostante la grave carenza di personale, la polizia locale di Lesina riesce a garantire, con non poca fatica, tutti i servizi di sua competenza. In questi giorni, non sono mancati anche i controlli per il corretto smaltimento dei rifiuti, specie a Marina di Lesina dove il Comune ha predisposto, oltre alla raccolta porta a porta, una isola ecologica mobile sia nelle ore del mattino che del pomeriggio.