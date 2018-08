Violenta grandinata, paesi allagati e treni soppressi: il Gargano è in ginocchio. "Dateci una mano"

È emergenza sul Gargano. Una bomba d'acqua venuta giù nel pomeriggio, intorno, alle 18.45, durata all'incirca venti minuti, ha praticamente sconvolto l'area costiera.

La Sp51 bis per lunghi tratti è invasa da acqua e detriti, da Capojale a Foce Varano, giungendo a San Menaio, fino a Rodi Garganico e da lì giù al porto, strade e ferrovia allagata e automobilisti in panne. Lunghe file da Torre Mileto a San nicandro Garganico.

La protezione civile ha allertato tutte le squadre. Attive finanche le squadre fluviali dei vigili del fuoco. "Stiamo aiutando gli automobilisti rimasti bloccati, l'acqua è giunta fin negli abitacoli" fanno sapere. Al momento non si registrano feriti ma la situazione è critica. Il sindaco di Rodi Carmine D'anelli ha esortato "tutti gli amministratori comunali, nessuno escluso, a recarsi presso la sede municipale, a dare una mano. C'è Lido del Sole allagata e tutti i camping della litoranea".

SP 41 verso Torre Mileto non percorribile causa fango ed esondazione torrente Scarafone. L'imperativo è restare in casa. I treni da e per il Gargano sono stati soppressi e sostituiti con autobus sulla tratta Apricena-Peschici. La decisione - scrive Ferrovie del Gargano- si è resa necessaria per la gran quantità di fango e detriti ammassatisi lungo i binari e ai passaggi a livello. Seguono aggiornamenti.