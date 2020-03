Come allenarsi a casa durante la quarantena forzata a causa del Coronavirus

In questo momento così critico e delicato per il nostro paese, è necessario per il bene di tutta la collettività attenersi alle linee guida emanate dal Governo.

Quindi, è bene restare a casa, evitare gli assembramenti e uscire solo se è davvero necessario e indispensabile.

Stare a casa per lungo tempo può essere noioso, perciò è bene trovare qualche hobby o attività da svolgere quotidianamente; tra tutte lo sport è quella più bella e divertente, perché aiuta a mantenersi attivi e in forma.

Ecco tutti gli sport da poter praticare a casa, in modo semplice e senza bisogno di particolari attrezzature.

1. Cyclette

Chi possiede una cyclette a casa, è arrivato il momento di utilizzarla. Questo attrezzo è utile per attivare i muscoli della schiena e perdere peso velocemente. La cyclette permette di tonificare glutei, gambe e addome, combatte le adiposità localizzate e i fastidiosi e antiestetici cuscinetti di cellulite.

Vi consigliamo di iniziare con un allenamento di circa 20 minuti al giorno per tre volte a settimana, per poi aumentare fino ad arrivare a una sessione di 40 minuti.

2. Aerobica

L'aerobica è uno sport divertente e ideale per perdere peso. Cosa vi occorre? Un abbigliamento tecnico e comodo, un tappetino per gli esercizi e un po' di spazio.

Una disciplina anti-stress da effettuare a ritmo di musica, che vi aiuterà a dimagrire e tonificare i muscoli di tutto il corpo. Se non sapete da dove iniziare, vi consigliamo di utilizzare dei video guida facilmente reperibili online.

3. Sollevamento dei pesi

Chi ama il body building può praticarlo a casa utilizzando dei pesetti oppure delle bottiglie di acqua; ovviamente, la scelta degli attrezzi non è ampia come in palestra, ma il risultato è ugualmente soddisfacente.

Si possono eseguire anche allenamenti a circuito, in modo da rendere la sessione di workout più intensa e coinvolgere diversi gruppi muscolari, dalle gambe ai glutei, fino alle braccia.

4. Yoga

Lo yoga è una delle discipline perfette da praticare nel silenzio della propria abitazione. Ci sono diverse tipologie di yoga, il Bikram, l'Hatha Yoga, il Power Yoga, l'Ashtanga Yoga e moltissime altre.

Ecco cosa vi occorre: un tappetino e dell'abbigliamento comodo. Chi pratica questa attivtià da poco tempo, può trovare un buon video tutorial online e iniziare con una serie di esercizi semplici e brevi.

Il risultato? Enormi benefici sia per il corpo sia per la mente in pochissimo tempo!