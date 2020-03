Acconciature facili e veloci da fare a casa

In questo momento storico di emergenza sanitaria a causa del coronavirus siamo tutti segregati in casa. Non è possibile uscire, tranne in casi di reale necessità, di conseguenza non si può andare dal parrucchiere o dall'estetista.

Cosa fare in questi casi? Ovviamente è importante continuare a prendersi cura di sè, dedicando del tempo alla nostra beauty routine quotidiana.

Per tale ragione oggi vogliamo proporvi 4 acconciature semplici, facili e veloci da fare a casa da sole.

1. Chignon retrò

Lo chignon è uno degli hairstyle più belli, perché dona subito un look ordinato e preciso che ricorda le ballerine di danza classica.

Per realizzare uno chignon retrò ben tirato ecco cosa vi occorre:

spazzola

elastico

forcine

ciambella per chignon

Procedimento:

spazzolate bene tutti i capelli per eliminare eventuali nodi

realizzate una coda di cavallo classica, alta e ben tirata

attorcigliate la coda di cavallo intorno alla ciambella per chignon

fermate tutti i capelli e le ciocche ribelli con delle forcine

2. Coda di cavallo

L'acconciatura più semplice è senza dubbio la coda di cavallo o pony tail. Per realizzarla basta spazzolare la chioma, tirare indietro tutti i capelli e fare una semplice coda bloccandola con un elastico.

Per rendere l'acconciatura più romantica potete realizzare una treccia classica, oppure, delle onde con il ferro.

3. Messy bun

Il messy bun è uno chignon effetto spettinato.

Un hairstyle comodo e molto facile da realizzare a casa da sole; infatti vi basterà fare uno chignon classico senza tirare troppo i capelli indietro. Per un effetto ancora più messy, vi consigliamo di lasciare fuori qualche ciocca.

4. Semiraccolto romantico

Il semiraccolto è molto semplice perché può essere realizzato in tanti modi diversi. Vi basterà semplicemente fare una mezza coda, oppure, realizzare due torciglioni o due trecce laterali, o ancora due codini con il resto dei capelli lasciati liberi sulle spalle.