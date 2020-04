Vigili del fuoco, in pensione il comandante Serafino Vassalli: il saluto a sirene spiegate (e distanza di sicurezza)

Cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia. A partire dal 1° maggio lascia l’incarico, per raggiunti limiti di età, il comandante Serafino Vassalli, dopo aver prestato per circa un anno e mezzo servizio nella nostra Provincia.

Il suo mandato scade in un momento assai difficile per il nostro Paese, alle prese con un’emergenza di carattere sanitario senza precedenti. I rigidi protocolli imposti non hanno consentito di vivere questo momento di gioia, che si è potuto effettuare solo con il saluto di congedo del comandante al suono delle sirene degli automezzi di soccorso.

Durante il suo mandato al comando di Foggia, Vassalli si è adoperato per l’istituzione di un presidio provvisorio dei vigili del fuoco presso il Cara di Borgo Mezzanone, di concerto con la prefettura di Foggia, a protezione dell’area di insediamento degli extracomunitari nell’ex pista dell’aeronautica, del Cara e di tutto il comprensorio circostante.

Per migliorare il sistema di soccorso del territorio si è impegnato per la realizzazione di un distaccamento permanente del 115 nel Comune di San Giovanni Rotondo, ottenendo ufficialmente il decreto ministeriale di istituzione dello stesso già dallo scorso anno. Sono state sue le iniziative che hanno permesso l’assegnazione dei terreni da parte delle amministrazioni comunali per la realizzazione di nuovi fabbricati per i distaccamenti di Lucera e Deliceto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il suo impegno ha portato frutti concreti per il completamento e la prossima apertura della nuova sede del Comando provinciale in via Napoli a Foggia. Questa mattina, prima del saluto, vi è stato il passaggio di consegne per la reggenza provvisoria del comando assunta dal direttore regionale dei vigili del fuoco della Puglia, ing. Michele De Vincentis, in attesa della nomina del nuovo dirigente.