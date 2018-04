Premio di laurea 'Luigia Campanaro', UniFg ricorda la 25enne travolta e uccisa in via Gramsci

Un premio di laurea alla memoria di Luigia Campanaro. E' il premio - una borsa da a 1.500 euro alla miglior tesi in “Consulente del lavoro ed esperto in relazioni industriali” - istituito dall'Università di Foggia, per ricordare la giovane dottoressa laureata UniFg travolta e uccisa da un'auto ai piedi di Palazzo Ateneo, in via Gramsci, il 20 novembre 2016.

La cerimonia di consegna del premio avverrà all’interno del “Salone del Lavoro e della Creatività” dell’Università di Foggia, il prossimo mercoledì 16 maggio (ore 18,00) alla Fiera di Foggia. Il premio verrà assegnato da un comitato tecnico alla miglior tesi in “Consulente del lavoro ed esperto in relazioni industriali” (disciplina del Dipartimento di Giurisprudenza in cui si era laureata anche Luigia Campanaro, il 17 febbraio 2016) discussa nelle sedute sostenute tra febbraio 2017 e aprile 2018. Il riconoscimento consiste in una borsa di studio del valore di 1.500 euro, messa a disposizione da San Paolo Invest / Private Banker (istituto che l’Università di Foggia ringrazia per aver sostenuto l’iniziativa, segnatamente nella persona del dott. Antonio De Santis).

Alla cerimonia di consegna del premio prenderanno parte anche i famigliari di Luigia Campanaro, invitati a intervenire dal Dipartimento di Giurisprudenza diretto dalla prof.ssa Donatella Curtotti. "Quando si dedica un premio alla memoria di una ragazza deceduta a venticinque anni – argomenta il Rettore, Maurizio Ricci – non c’è niente di cui rallegrarsi, a maggior ragione se si tratta di una studentessa con la quale ho avuto a che fare per motivi didattici e formativi, giacché Luigia Campanaro si è laureata nel mio corso. Resta la profonda amarezza per un avvenimento che non avrebbe mai dovuto verificarsi, soprattutto per le tragiche conseguenze che ha causato. Ma dovendo ripartire e dovendo lavorare per conservare il ricordo di una ragazza piena di sogni e speranze, l’Università in cui Luigia ha studiato le dedica un premio che, siamo certi, contribuirà a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante tema dell’omicidio stradale, recentemente introdotto nel nostro Paese. Gli studenti rappresentano il nostro vero patrimonio, per questo abbiamo istituito questo premio. Esattamente come abbiamo ricordato le altre persone, studenti, docenti e personale tecnico amministrativo, che hanno fatto parte della nostra comunità accademica e che, oggi, non sono più tra noi. Lo difenderemo negli anni, anche grazie al prezioso intervento di privati come San Paolo Invest / Private Banker».