Trasporto lento, disagi per i residenti delle Isole Tremiti. Casanova (Lega): "Situazione inaccettabile nel 2020"

"La mobilità è un diritto dei cittadini delle Isole Tremiti”. Lo afferma l’europarlamentare della Lega, Massimo Casanova, che su doglianza del segretario cittadino delle Isole Tremiti, Gabriele Fentini e sentita la segreteria provinciale guidata da Daniele Cusmai, evidenzia le problematiche con cui convivono i residenti dell’isola ogni anno.

In questo periodo, con durata di non meno di un mese, i tremitesi sono costretti a vivere i disagi che la sostituzione del mezzo di trasporto da parte della Compagnia di Navigazione Tirrenia Cin (che lavora in convenzione statale) comporta.

L’Amministrazione ha più volte segnalato agli uffici preposti l’incongruità della nave M/N V Carloforte, sostitutiva della HSC Isola di Capraia ( via per manutenzione), la quale non corrisponderebbe in alcun modo ai parametri censiti nell’allegato A della convenzione tra Ministero dei Trasporti e Compagnia di Navigazione. Questi ultimi precisano che: “la Società deve provvedere al noleggio di un mezzo HSC avente caratteristiche equivalenti o traghetto convenzionale avente caratteristiche equivalenti ma velocità minima di 24 nodi”. La M/N Carloforte viaggia, invece, ad una velocità di 11 nodi, il che equivale a dire che i tempi di percorrenza non sono inferiori a 2 ore e 30 minuti. Va da sé l’enorme disagio che tale situazione comporta.

Come europarlamentare mi faccio portavoce di una situazione inaccettabile nel 2020, né è ammissibile non avere alcun riscontro alle richieste inviate dai Tremitesi, che hanno il diritto ad una mobilità adeguata e consona rispetto ai tempi (moderni) in cui viviamo.