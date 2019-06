Stelle marine brillano nelle acque del Gargano (ma guai a toccarle)

Da alcuni giorni piovono segnalazioni circa la presenza di stelle marine nelle acque del Gargano, da Capojale fino a Rodi Garganico. Non si tratta di un evento straordinario in quanto gli 'asteroidei' si trovano in tutti i mari del mondo, caldi o freddi, le più suggestive e appariscenti in quelli tropicali. Sono tra gli invertebrati più affascinanti e attraenti della fauna marina.

Prestate però molta attenzione. Prenderle, accarezzarle e rigettarle in mare è sbagliatissimo. Essendo molto delicate, non vanno assolutamente toccate. Il rischio di condannarle a morte nel giro di pochi secondi è altissimo. Questo comportamento potrebbe da una parte danneggiare la loro struttura, quindi le parti interne o esterne, dall'altra provocare un meccanismo tale per cui, anche se rigettate in mare, smetterebbero di respirare.