Carapelle più vicina ai cittadini: ecco il nuovo Sportello del Welfare

Ieri mattina a a Carapelle è stato inaugurato lo Sportello del Welfare. Si tratta di una sorta di info point per portare a conoscenza la cittadinanza e tenerla costantemente informata sui servizi sociali e socio-sanitari attivi in paese e nell'ambito territoriale.

Si tratta, in pratica, di uno sportello aperto al pubblico che garantisce ai cittadini accoglienza e informazione sui servizi attivi sul territorio (sedi, orari di apertura al pubblico, requisiti di accesso previsti, aree di intervento e di competenza, etc); ascolto, per indirizzare il cittadino all’ufficio o al servizio che meglio risponde alle sue esigenze; supporto e orientamento verso i servizi professionali di competenza per la “presa in carico”.