Problemi di acqua a Siponto: qualcuno ha ostruito la rete fognaria con un blocco di cemento

Un blocco di cemento ha causato l’ostruzione della rete fognaria nel tratto situato in viale dei Pini a Siponto. È quanto hanno rilevato ieri pomeriggio i tecnici di Acquedotto Pugliese, unitamente alle squadre dell’impresa di manutenzione delle reti, che per tutta la giornata hanno lavorato ininterrottamente per individuare la causa dell’ostruzione. La situazione è tornata alla normalità già nel tardo pomeriggio.

Fin da ieri, Acquedotto Pugliese ha provveduto a denunciare alle Autorità competenti la probabile natura dolosa dell’evento.

I tecnici, prontamente intervenuti sul posto, dopo aver accertato il regolare funzionamento dell’impianto di sollevamento adiacente, hanno lavorato nel contempo a rimuovere la causa della ostruzione e alla pulizia della sede stradale con l’ausilio di mezzi autospurgo. È stato, altresì, prontamente realizzato un by pass sul tratto di rete fognaria interessato per consentire continuità al servizio.