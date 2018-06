"La Penisola del Tesoro" fa tappa a San Severo: il Touring Club fa scoprire l'alto Tavoliere

Il Touring Club Italiano, in occasione della diciannovesima edizione de "La Penisola del Tesoro", iniziativa che dal 1999 accende i riflettori sul patrimonio del nostro Paese, accoglierà i soci a San Severo, centro dell'Alto Tavoliere, più volte capoluogo della Capitanata nel 'secolo aureo' (il Cinquecento) e poi nell'Ottocento.

La proposta di svolgere una tappa della prestigiosa iniziativa del TCI a San Severo è giunta, a firma del Presidente del TCI Franco Iseppi, al sindaco Francesco Miglio lo scorso febbraio ed il primo cittadino ha accolto con entusiasmo la proposta. L'iniziativa è organizzata dal Touring Club Italiano, dal Touring Club di Territorio di San Severo, dal Comune di San Severo-Assessorato alla Cultura, e dal MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo. Domenica 10 giugno, dalle ore 9.30 alle 18.00 circa, si svolgeranno visite guidate gratuite al centro storico e alle bellezze storico-artistiche della città di San Severo. L'itinerario guidato si snoderà tra le vie del centro e si soffermerà su alcune delle maggiori chiese, quali Santa Maria della Pietà o dei Morti, la parrocchiale di San Lorenzo delle Benedettine, il Santuario della Vergine Santissima del Soccorso e la cattedrale di Santa Maria Assunta, al cui interno si possono ammirare manufatti di vario genere: dipinti settecenteschi, statuaria lignea ed imponenti macchine d'altare dalla policroma decorazione marmorea. Lungo il percorso inoltre, saranno visibili le eleganti facciate dei palazzi gentilizi decorate con stemmi e motivi a girali. Sono stati organizzati tre differenti itinerari, della durata di circa un'ora e mezza ciascuna (QUI I DETTAGLI)

Il tour comprenderà anche la visita all'antico complesso conventuale di San Francesco, sede del MAT Museo dell'Alto Tavoliere, in cui l'accoglienza verrà effettuata dalla Direttrice del museo, dott.ssa Elena Antonacci, museo che accoglie una collezione permanente di reperti archeologici dal Paleolitico all'epoca medievale. S'inseriscono nelle collezioni museali anche la Pinacoteca "Luigi Schingo", in cui si conservano quaranta opere tra dipinti e sculture dell'artista sanseverese e un centro di documentazione, SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’, dedicato alla figura del fumettista Andrea Pazienza, diventato in breve tempo un punto di riferimento per professionisti e amanti del fumetto e dell'illustrazione. Inseriti nei percorsi di valorizzazione saranno anche il Teatro Comunale "Giuseppe Verdi", primo esempio di teatro all'italiana di Capitanata e il Museo Diocesano. Il punto di accoglienza Touring sarà collocato in piazza Municipio, cuore del centro storico, attorniata da eleganti edifici storici, tra cui il Palazzo di Città, ex-complesso monastico dei Celestini, dove ad accogliere le centinaia di visitatori previsti ci saranno i funzionari del Touring Club Italiano di Milano, tra cui Micol Ferrario della Direzione Strategie Territoriali TCI, il console del Club di Territorio di San Severo - Touring , prof.ssa Amalia Antonacci, i consoli TCI della Puglia, tra cui il console emerito on. Severino Cannelonga ed il dott. Vincenzo Branca, nonché i consoli del Molise e della Campania.

COME PRENOTARE | Le visite guidate della Penisola del Tesoro a San Severo (Fg) di domenica 10 giugno si possono prenotare da martedì 29 maggio a ProntoTouring, tel. 02.8526266 (selezione 4), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17. La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel corso della giornata i ristoranti del centro storico ed alcune cantine proporranno menù convenzionati e degustazioni di piatti della tradizione e vini locali. Attraverso una serie di appuntamenti domenicali gratuiti ed esclusivi, con "La Penisola del Tesoro" il Touring conduce i propri soci e tutti gli amanti dell'Italia alla scoperta dei luoghi meno conosciuti del nostro Paese ma non per questo meno importanti quanto a ricchezza di tesori artistici, naturalistici, tradizioni culturali e artigianali, spesso aperti eccezionalmente per l'occasione. Nelle 18 edizioni già realizzate, la Penisola del Tesoro ha fotografato un’Italia virtuosa che, forte delle tipicità del territorio, ha saputo far convergere i propri valori verso un’immagine internazionalmente riconosciuta, invidiata e imitata. Negli anni, oltre 180.000 persone hanno potuto ammirare ben 200 luoghi d’eccellenza in 183 tappe. Per San Severo, l’iniziativa del 10 giugno rappresenta un notevole veicolo pubblicitario ai fini della conoscenza degli aspetti rilevanti della città, che, tra l’atro, ha già ricevuto una pagina dedicata sulla rivista “Qui Touring” di giugno ed un approfondimento al sito web del Touring Club. Per San Severo, infine, una modalità prestigiosa per aderire all’Anno Europeo del Patrimonio.