San Severo, al via il censimento della popolazione e delle abitazioni: rilevatori comunali operativi. "Collaborate"

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore ai Servizi Demografici Valentina Stocola informano che è partita in questi giorni la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni in collaborazione con l’Istat.

“Con oltre il 92% dei questionari compilati, la prima edizione 2018 del Censimento permanente della popolazione si è conclusa con un successo, proprio grazie agli sforzi congiunti e alla sinergia tra tutti gli attori coinvolti. In continuità con l’esperienza precedente, riteniamo sia fondamentale perseguire la proficua collaborazione sul territorio – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Stocola - in merito non solo agli obiettivi e alle modalità della nuova strategia censuaria, ma anche sul fronte della comunicazione per una coerenza, correttezza e riconoscibilità della comunicazione e dei messaggi veicolati. Per questa ragione, anche il Comune di San Severo intende rendere noto alla popolazione dell’intera operazione che si appresta a partire e che vedrà i rilevatori comunali autorizzati ad effettuare il censimento. Rivolgiamo un appello alla popolazione a collaborare con gli stessi, al fine di rendere il miglior servizio possibile”.