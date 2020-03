“Ri…uniti per Foggia”, una maglietta per sostenere il Reparto di Terapia intensiva: "Simbolo di speranza, ce la faremo"

"Ri...uniti per Foggia", è lo slogan che campeggia su delle magliette speciali, realizzate da quattro attività locali operanti nel settore pubblicitario e tipografico (Graficamente, Mafigrafic, New Concept e Targotecnica), che saranno messe in vendita la prossima settimana al costo di 5 euro, presso alcune attività commerciali non soggette a restrizioni (alimentari, tabacchi e panifici). I proventi saranno utilizzati per acquistare materiale sanitario per tutto il personale sanitario degli Ospedali Riuniti di Foggia.

“Stiamo cercando, nel nostro piccolo, di contribuire con le nostre poche risorse a disposizione per combattere questa pandemia”, racconta gli ideatori dell’iniziativa. “Le magliette rappresentano solo un simbolo di speranza in cui crediamo con tutte le nostre forze. Mentre facciamo la spesa, chi può e chi vuole contribuisce. Noi foggiani ri...uniti ce la faremo e sarà #tuttoappost”.

