Usura ed estorsione, il comitato di solidarietà per le vittime in 'missione' a Foggia: "Momento delicato"

Domani sarà in missione a Foggia il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell’usura presieduto dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Nel programma dei lavori è previsto, con inizio alle 17.00, presso la prefettura, un incontro con il prefetto, il vescovo e il procuratore di Foggia, i vertici provinciali delle forze di polizia, il responsabile della sezione di Foggia della Direzione investigativa antimafia, il sindaco del capoluogo, i presidenti della Provincia, della camera di commercio e delle associazioni antiracket.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul punto, la prefettura di Foggia ha istituito un tavolo permanente per l'analisi della situazione foggiana in un momento di grande sensibilità, al fine di contrastare ogni forma di indebito arricchimento attraverso estorsioni e usura in danno di soggetti in sofferenza finanziaria. Domani saranno inaugurati i lavori dell’osservatorio in argomento. I dettagli dell'incontro verranno illustrati in una conferenza stampa.