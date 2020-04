La pasquetta alternativa di Pino Lonigro: 'armato' di zappa, sfalcia e ripulisce le strade dall'erbaccia

Pasquetta alternativa per l'ex consigliere regionale Pino Lonigro. 'Armato' di zappa e olio di gomito scende in strada, a partire dal Rione Martucci, per sfalciare e ripulire strade e marciapiedi del suo quartiere, invasi da erbacce. Un gesto di amore per il proprio quartiere, ma anche un atto di provocazione per denunciare il degrado e l'abbandono delle strade cittadine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.