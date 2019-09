Ecco la 'Navetta della dignità', accompagna i braccianti agricoli nei campi e li riporta a casa

Il servizio ha lo scopo di fornire una agevolazione reale e concreta per i braccianti ed in particolare una tutela delle esigenze dei migranti, favorendo la loro integrazione attraverso una iniziativa di solidarietà sociale e di crescita del tessuto sociale del territorio dauno.

La Navetta della Dignità può permettere la costruzione di relazioni con le lavoratrici ed i lavoratori per aiutarli, per far emergere la loro situazione e per supportarli da un punto di vista socio-sanitario e giuridico. Il servizio garantisce il trasporto di lavoratori agricoli con regolare contratto di lavoro presenti nelle periferie della provincia di Foggia.

L’Anolf - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - presta assistenza ai migranti in difficoltà soprattutto dove si nota un forte disagio abitativo e sociale. In più, offre mediazione linguistico-culturale, corsi di lingua, laboratori interculturali, assistenza legale, assistenza per il ricongiungimento familiare e per la richiesta di rilascio o rinnovo del Permesso di Soggiorno.

“E’ uno sforzo per aiutare coloro che hanno difficoltà a raggiungere il posto di lavoro dal proprio luogo di residenza e viceversa e rientra nella serie di interventi di contrasto al caporalato richiesti a gran voce nel corso degli ultimi mesi - afferma Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia - Predisporre un servizio di trasporto, infatti, significa tutelare la dignità lavorativa dei braccianti e favorire una reale integrazione”.

“I lavoratori dei campi meritano il riconoscimento di dignità personale, senza distinzione di nazionalità - aggiunge Lorenzo Di Varsavia, Segretario Generale della FAI Cisl di Foggia - Il nostro impegno quotidiano ha il significato di favorire tutte le espressioni di legalità e regolarità”.

“Credo che sia indispensabile approntare gli strumenti necessari per consentire l’integrazione nel lavoro e nella società - sottolinea Diego De Mita, Presidente Anolf di Foggia - Per questo, pratichiamo azioni di recupero e di socializzazione e servizi come La Navetta della Dignità che allontanano dall’illegalità”.