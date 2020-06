Coronavirus, oltre 13mila abbracci per l'ospedale 'San Camillo': un successo l'iniziativa benefica delle Officine Pop

13.730,84 calorosi e fraterni abbracci, tanti quanti gli euro donati in poco più di due mesi alla raccolta fondi “Manfredonia Anti-Covid19” sulla piattaforma di crowdfunding Gofundme.com e con bonifico bancario, promossa da ‘Pop Officine Popolari’ a supporto dell’Ospedale cittadino ‘San Camillo’.

Ed in questi mesi sono state tanti i DPI, strumenti ed attrezzature consegnate di cui ”PopOfficine Popolari”, come promesso in fase di lancio dell'iniziativa benefica, ora ne rende conto dettagliatamente.

L’idea era partita da tre ragazzi di Manfredonia che vivono a Padova, Torino e Parma: Gaetano Samele, Francesco Ardò e Gianluca Michele Frattaruolo, che a metà marzo hanno lanciato una campagna attraverso la piattaforma. Iniziativa subito condivisa dal gruppo collettivo di POP_Officine Popolari, e che ha ricevuto l’avallo dell’ASL Foggia e la partnership della UISP Comitato cittadino e di ‘Manfredonia Corre’.

“L’iniziativa ha pienamente centrato l’obiettivo di rafforzare il reparto di Pronto Soccorso e migliorare le condizioni di lavoro in cui opera il personale dell’Ospedale di Manfredonia, 118 e P.a.s.e.r. - spiega Saverio Mazzone, Presidente di Pop -. Ringraziamo tutti i donatori e quanti, tanti, ci hanno affiancato in questo progetto. Manfredonia ha confermato di essere una comunità solidale, orgogliosa e sempre pronta ad impegnarsi in questioni che interessano da vicino le sorti del territorio. E non solo. Sono arrivate offerte anche da molti sipontini che per studio, lavoro e scelte di vita risiedono altrove”.

'Manfredonia – Anti-Covid19' è stata molto più che una occasione di pura beneficenza. Ad esempio, ha valorizzato il talento di molti giovani artisti locali che, su input di POP, hanno realizzato due brani e videoclip ('Resto a Casa e Viceversa' e 'Messaggio d'Amore' con Silvia Mezzanotte) da diverse decine di migliaia di visualizzazioni sui social, divenuti, con la loro creatività, straordinario e trasversale vettore di sensibilizzazione al tema.

“La conclusione di questa raccolta fondi – sottolinea Mazzone - , però, non coincide con la fine dell'impegno di POP e di Manfredonia verso un tema molto delicato e che merita maggiori attenzioni: le sorti ed il potenziamento del 'San Camillo', sul quale va aperta un seria riflessione e reale confronto con le istituzioni politiche sovraterritoriali. Questa pandemia ci ha fatto capire ancor di più quanto sia importante un'efficiente organizzazione dei presidi sanitari sul territorio. Ringraziare i sacrifici di medici ed infermieri, significa anche metterli nelle condizioni di non operare più in condizioni così precarie. 'Manfredonia – Anti-Covid19', vuol essere una prima luce accesa su tutto ciò”.

Questo il dettaglio dei DPI ed attrezzature acquistate e consegnate: 340 tute di protezione, 380 copriscarpe, 35 occhiali di protezione, 10 visiere protettive con due schermi, 9 maschere carboni attivi, 13 termometri a distanza, 25 litri di gel igienizzante, 1.100 mascherine facciali a uso medico, 180 respiratori con valvola ffp2, 5 mascherine super vega mod. mod. Askir C30 su carrello con pedale di attivazione e spegnimento, 10 vasi da 2 litri per sacche monouso per aspiratore super vega, 50 sacche monouso da 2 litri con coperchio 22 per aspiratore super vega, 25 caschetti protettivi con tre visiere, 32 batterie aa.

Alla postazione 118 sono stati consegnati: 4 termometri a distanza, 10 caschetti protettivi con tre visiere, 10 occhiali protettivi.

Alla Paser sono state consegnati 8 batterie Aa, 2 termometri a distanza, 10 caschetti protettivi con tre visiere e 10 paia di occhiali protettivi.