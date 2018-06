Manto stradale deformato, sulla Provinciale 70 si va a 30 km/h: ecco l'ordinanza

Manto stradale dissestato, disposta limitazione di velocità sulla Provinciale 70, in agro di Manfredonia. E' quanto disposto con Ordinanza n. 6 del 18/06/2018, dal Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, Emanuele Bux: limitazione della velocità dei veicoli a 30km/h, per la deformazione del piano viabile, sull’intero tratto della SP 70 (ovvero da Macchia Rotonda - a Sette Poste), in entrambi i sensi di marcia.

