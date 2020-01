Lotteria Italia, calano i biglietti in Puglia ma aumentano i foggiani in cerca di fortuna

Calo meno accentuato, rispetto al dato nazionale, per le vendite della Lotteria Italia in Puglia: i biglietti distribuiti sono in totale 257mila, il 2,9% in meno rispetto a un anno fa. A livello provinciale, riporta Agipronews, Bari registra le maggiori vendite (81mila, -6,8%). La seconda provincia per vendite è Foggia (57mila, qui la migliore prestazione +7,1%), seguono Lecce (47mila, -6,3%), Barletta (26mila, qui le vendite “tengono” a +6,4%), Taranto (25mila, -7,5%), e ultima Brindisi con 19mila tagliandi, dove si registra il calo maggiore (-8,8%).