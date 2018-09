Crollo ponte Morandi, il sindaco di Genova scrive a Landella: "Il vostro sostegno ci è di grande conforto"

A poco meno di un mese dal crollo del ponte Morandi a Genova, il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci ha scritto una lettera di ringraziamento al sindaco di Foggia Franco Landella.

La scelta di rinviare il concerto e i fuochi previsti per la sera di Ferragosto, a un giorno dalla tragedia, in segno di cordoglio e rispetto per le 43 vittime, è stato particolarmente apprezzato da Bucci che ha scritto una lettera al collega foggiano.

"Caro sindaco, a nome della città di Genova e della Civica Amministrazione desidero ringraziarTi per il messaggio di cordoglio e solidarietà che hai voluto farci pervenire in questa tragica circostanza. Ho molto apprezzato sia le Tue parole sia il gesto significativo attraverso il quale avete voluto manifestare simbolicamente la vostra vicinanza alla nostra città rinunciando a una festività che per la vostra comunità ha un grande valore e un profondo significato.

Grazie per la vostra squisita sensibilità. Genova è ferita, ma non in ginocchio. La cittadinanza si sta rimboccando le maniche e sta già lavorando per costruire il futuro. Sono certo che ce la faremo. Ancora grazie per il vostro sostegno e la vostra vicinanza che ci sono di grande conforto".