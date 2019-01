Manfredonia e il Gargano abbracciano il nuovo arcivescovo Franco Moscone

Si è insediato ieri, monsignor Franco Moscone - per tutti padre Franco - ora ufficialmente alla guida delle grande Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo, che abbraccia ben 13 comunità.

Docente di filosofia, preside del Collegio “Emiliani” di Nervi e Preposito generale della Congregazione dei Padri Somaschi, Franco Moscone, 61 anni, piemontese doc, prende il posto dell'amato monsignor Michele Castoro, venuto a mancare pochi mesi fa, dopo una lunga malattia. "Verso San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo guarda tutto il mondo", ha detto il prelato. Questo è bello e stimolante, non solo per il vescovo ma per tutta la Chiesa dell'Arcidiocesi ed i fedeli. Non devono essere le difficoltà a fermare il cammino, altrimenti come si può combattere il male? Questa è la terra di San Michele, la terra della vittoria sul male, non il contrario".

