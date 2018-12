Si chiudono a Foggia le riprese de "Lo Spietato", il film con Riccardo Scamarcio e Sara Serraiocco

È la città di Foggia ad accogliere le ultime riprese del film “Lo spietato” di Renato De Maria, con protagonisti Riccardo Scamarcio, Sara Serraiocco e con Marie-Ange Casta, Alessandro Tedeschi, Alessio Praticò e Ignazio Oliva. Una lavorazione iniziata il 19 novembre scorso che, per un mese, ha coinvolto anche le città di Bari, Margherita di Savoia e Accadia.

“È un film che punta a raccontare una storia vera: la vicenda di un gangster che, negli Anni ‘80, dalla Calabria parte alla conquista di Milano", commenta il regista Renato De Maria. "È una specie di commistione di diversi generi cinematografici, una storia di gangster, ma anche una comedy e un racconto del sociale nella Milano del boom economico degli ‘80. L’abbiamo definita, appunto, una gangster-comedy: è un racconto cinematografico puro. Il protagonista, così come i due dei miei precedenti “Paz” e “Vita oscena”, vive una sorta inadeguatezza nella società in cui vive, anche se in un modo diverso. Certa di vivere in I classe, anche se quando è nato gli hanno assegnato un biglietto di II classe. Vive in un posto che non gli è stato assegnato dal destino, quindi dell’alta società milanese ha l’ambizione di essere un imprenditore”.

Tra il regista Renato De Maria e l’attore e produttore pugliese Riccardo Scamarcio, c’ è un sodalizio artistico che li lega a diversi film. “Con De Maria in questi ultimi anni, abbiamo sempre lavorato insieme", precisa Riccardo Scamarcio. De Maria mi ha permesso di confrontarmi con un certo tipo di cinema, quello a lui più congeniale che tasta il genere e l’analisi sociale. Usare il cinema come mezzo per scandagliare tematiche sociali attraverso l’ironia, cosa che non manca assolutamente nei film di Renato, è il modo migliore per affrontarli. È sempre attento ai paradossi e ai personaggi che vivono un conflitto. In questo mio ruolo, credo che ci sia un condensato dei personaggi che De Maria ha messo in scena fino ad ora. Abbraccia tutti i personaggi dei suoi film, è come se fossero concentrate le specificità delle sue opere precedenti. Nel personaggio “Lo spietato”, pur essendo un calabrese emigrato a Milano e vissuto nelle sue periferie, c’è una voglia di emanciparsi e di vivere un’ascesa nel mondo capitalistico. Il film, comunque, si muove su due fronti: da una parte il genere cinematografico gangster, dall’altra raccontiamo la società di quel periodo, ma con grande ironia”.

Ringraziando il regista e la produzione per aver scelto la Puglia come scenario di questo importante film, l’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia Loredana Capone commenta: “Per la Regione Puglia il cinema e l’audiovisivo rappresentano uno strumento straordinario per comunicare il territorio e la sua cultura in ogni angolo del mondo. Ma anche una grande occasione di crescita sociale ed economica. La Capitanata, grazie alla bellezza così variegata del suo territorio e al supporto di Apulia Film Commission, in questi ultimi anni, è stata al centro di numerose produzioni cinematografiche italiane e straniere. La Regione è attenta a valorizzare l’intero territorio regionale. Nel caso di Foggia, in particolare, l’apertura delle Fiera alle produzioni cinematografiche, è un’ulteriore segnale positivo per la città e la Capitanata, una risorsa per tutta l’attività cinematografica che si realizza in Puglia”.

Il sindaco di Foggia, Franco Landella, sottolinea quanto la Capitanata con la sua varietà di paesaggi, è ormai da diversi anni il set naturale di numerose produzioni nazionali e, negli ultimi tempi, crescono le richieste e i permessi per produzioni cinematografiche anche per la nostra Foggia. “Il cinema non è solo una straordinaria occasione di visibilità e marketing territoriale della nostra città ma, soprattutto, genera lavoro e ci consente di riqualificare alcune zone cittadine come il quartiere fieristico", aggiunge Landella. "Proprio una parte del quartiere espositivo, intelligentemente utilizzato nelle ultime riprese del film “Lo Spietato”, potrebbe in questo senso diventare una sorta di piccola Cinecittà con uno studio cinematografico e grandi spazi aperti con l’obiettivo di creare nuove economie per il territorio e nuove opportunità lavorative per le professionalità locali. In questo senso siamo stati un po’ pionieri quando, nel 2014, abbiamo sostenuto il bellissimo corto “Encounter” di Fabrizio Rinaldi, passato per numerosi festival e girato gratuitamente proprio in Fiera anche grazie alla nostra mediazione. È un’opportunità che la città deve saper cogliere anche in relazione al lavoro che Apulia Film Commission sia a livello nazionale, sia a livello locale. Speriamo che la Fiera possa diventare una piccola Cinecittà, non molto distante dalla Capitale e accogliente sotto molti aspetti, come solo la Puglia sa fare”.

Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film Commission, precisa: “Lo spietato” è prodotto da Angelo Barbagallo per BIBI Film e Rai Cinema ed è realizzato col nostro supporto logistico. Siamo orgogliosi che in un progetto così ambizioso e con una importantissima dimensione autoriale, siano state impiegate 25 unità lavorative pugliesi. Questo il nostro più significativo risultato. Vorrei abbracciarli tutti e tutte, lo faccio ringraziando il direttore di produzione Francesco Lopez, già organizzatore generale di diverse produzioni di caratura nazionale”.