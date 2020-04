Uova di Pasqua nella neuropsichiatria infantile e in chirurgia pediatrica: un momento di gioia e svago per i piccoli pazienti

Donate questa mattina ai piccoli pazienti ricoverati presso la Struttura di Neuropsichiatria Infantile diretta dalla Dott.ssa Anna Nunzia Polito e le Strutture di Chirurgia Pediatrica ospedaliera e universitaria, dirette rispettivamente dalla Dott.ssa Maria Nobili e dal Prof. Fabio Bartoli, uova di Pasqua come momento di svago e di gioia. I bambini ricoverati presso queste strutture sono fragili per età e per patologie e oggi hanno potuto trascorrere un po’ di tempo diversamente dal solito, scandito da flebo e farmaci di ogni tipo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E accanto a loro, tra le tante difficoltà, i medici e tutti gli operatori sanitari per dimostrare come in questo momento così difficile ci si possa sentire uniti, anche se distanti fisicamente. A donare questa mattina le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ricoverati sono state l’Associazione Pompieri Volontariato e Protezione Civile di Foggia, l’Associazione CISA e gli Ultras del Foggia Calcio. Attestazioni di affetto e di generosità che in questo periodo sono riuscite ad essere ancora più forti di un abbraccio.